Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану

«Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — сказал Кабулов в эфире «Первого канала».
По его словам, экономическая ситуация в Афганистане серьезная и «она может усугубиться этим летом в связи с тем, что прошедшая зима была малоснежной, виды на урожай неутешительные».
«По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем — увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным», — добавил Кабулов.