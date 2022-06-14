МИД России допустил признание правительства талибов в Афганистане

«Перспективы такие (признать правительство талибов.— “Ъ”) однозначно существуют, условия обозначены и президентом России, и министром иностранных дел. Первым шагов в этом направлении должна быть этнополитическая инклюзивная власть. Мы не скрываем и прямым текстом говорим об этом афганским партнерам. Как только это случится, будет основа для серьезного разговора», — сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что под инклюзивной властью понимается появление в органах власти Афганистана политических представителей национальных меньшинств страны — хазарейцев, узбеков и других. Кабулов отметил, что сегодня для талибов данный шаг — это «психологический барьер», который необходимо перейти.
«Они (талибы.— “Ъ”) настроены с нами сотрудничать и работать по всем общепринятым международным правилам. Они прекрасно понимают главные озабоченности России в контексте Афганистана — это международный терроризм и наркоиндустрия», — продолжил спецпредставитель по Афганистану.
У него хорошо развиты давние политические и дипломатические связи, как минимум, с Узбекистаном и Туркменистаном, сказал Кабулов. В отличие от всего коллективного Запада, который «сбежал» из Афганистана, талибы «реально воюют с игиловцами» (группировка ИГ признана террористической и запрещена в РФ), которые являются врагами России и не только России, добавил он.
Движение «Талибан» объявило о контроле над всем Афганистаном 15 августа 2021 года после того, как США вывели свой военный контингент с территории страны после 20 лет присутствия. Президент Ашраф Гани покинул страну. Ни одно государство мира не признало власть талибов легитимной.