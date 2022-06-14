США снабдят Украину разведданными для применения РСЗО

По словам замминистра обороны США, сейчас украинские военные проходят обучение по использованию американских РСЗО HIMARS и MLRS. При этом он подчеркнул, что при использовании РСЗО нет необходимости массово расходовать боекомплект, так как это мощное оружие. Поэтому большое количество таких боеприпасов не требуется.
При этом замглавы Пентагона заявил, что несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, в настоящее время у России больше артиллерии.
«Мы намерены обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы поражать цели на территории Украины», — сказал он в ходе сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS (цитата по «РИА Новости»).
1 июня США обнародовали детали 11-го пакета военной помощи Украине на сумму $700 млн. Среди прочего, Киеву направят РСЗО HIMARS, которая в зависимости от применяемых снарядов позволяет уничтожать цели на расстоянии до 300 км.