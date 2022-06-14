23:01 (мск), источник: ТАСС
Медведев заявил, что Запад начнет собирать основной «урожай» от санкций против РФ осенью
Замглавы Совбеза России отметил, что авторы антироссийских санкций сами придумывают схемы их обхода.
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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Авторы антироссийских санкций придумывают пути их обхода, но «урожай» от рестрикций Западу предстоит собрать осенью, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe [президента США Джо Байдена], по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — написал Медведев в Telegram-канале во вторник.
По мнению политика, «до особо одаренных персонажей» на Западе «дошло то, что без нашей страны им никак не выжить». «Ведь иначе они не получат: еду для своих граждан; удобрения для производства еды для своих граждан; источники энергии для производства еды и обогрева своих граждан; металлы и иную продукцию для производства машин и механизмов для своих граждан; топливо для европейских и американских АЭС, которые дают 20−40% электроэнергии их гражданам», — перечислил заместитель председателя Совбеза. Он уверен, что «список можно продолжать».
Он обратил внимание на проблемы в экономике западных стран. «Про инфляцию, цены на все виды топлива и прогнозы по падению экономик напоминать не буду. Все данные в открытом доступе. И это только первый месяц лета», — констатировал зампред СБ. «Ожидаем осени, когда придется собирать основной санкционный урожай», — считает Медведев.
«А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», — полагает заместитель председателя Совбеза.
Публикацию Медведев закончил цитатой из фильма Марка Захарова по сценарию Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен»: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Следом за этой публикацией зампред СБ разместил в Telegram-канале фотографию кота, заставляющего вспомнить знаменитую улыбку Чеширского кота из сказки Льюиса Кэрролла, подписав иллюстрацию: «В ожидании очередного пакета санкций».