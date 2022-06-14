Вашингтон и Пекин продемонстрировали готовность уйти от конфронтации

США и Китай все еще могут избежать новой холодной войны и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству. Об этом говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи Ян Цзечи с Джейком Салливаном. Состоявшиеся в Люксембурге переговоры продлились более четырех часов и позволили сменить откровенно конфронтационную тональность американо-китайских отношений последних месяцев.
«КНР выступает решительно против использования конкуренции для определения китайско-американских отношений. США должны скорректировать свое стратегическое восприятие Китая, сделать правильный выбор, работать вместе с китайской стороной, на деле реализовывать консенсус, достигнутый главами двух государств», — отметил Ян Цзечи на встрече. В связи с этим член политбюро ЦК КПК напомнил о заявлениях президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию «новой холодной войны», не намерен пытаться изменить систему Китая и противостоять ему путем усиления блоков, а также не поддерживает «независимость Тайваня».
«Китай высоко ценит это. Однако в течение некоторого времени США настаивали на усилении сдерживания и оказания давления на Китай по всем направлениям», — отметил главный китайский переговорщик с Вашингтоном, призвав США в качестве альтернативы сдерживанию Пекина строить отношения на основе трех принципов — взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Американскую оценку встрече в Люксембурге дал в разговоре с журналистами на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, переговоры «включали искреннее, откровенное, предметное и продуктивное обсуждение ряда вопросов региональной и глобальной безопасности, а также ключевых вопросов в американо-китайских отношениях».
Собеседник журналистов рассказал, что Джейк Салливан назвал одной из приоритетных задач «поддержание открытых линий связи для управления конкуренцией между двумя странами».
В связи с этим представитель Белого дома указал на «потенциальную возможность дополнительных встреч в ближайшие месяцы», хотя пока ничего не запланировано, включая новый телефонный разговор или личную встречу президента Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Встреча Ян Цзечи и Джейка Салливана в Люксембурге стала их уже вторым личным общением в этом году после начала российской спецоперации на Украине и заметно отличалась по своей тональности от их предыдущей встречи, состоявшейся три месяца назад в Риме. В марте США выдвинули ультиматум Пекину, пригрозив наказать его за нежелание свернуть сотрудничество с Россией. Однако Китай отказался пересмотреть свою позицию по конфликту на Украине и начал дипломатическое контрнаступление, потребовав от США раскрыть информацию об их биолабораториях на Украине.
За год до этого, в марте 2021 года, Ян Цзечи и Джейк Салливан впервые встретились в Анкоридже (Аляска), но их первая попытка наладить диалог провалилась. Участники встречи в Анкоридже, на которой американскую сторону также представлял госсекретарь Энтони Блинкен, а китайскую — глава МИДа Ван И, обменялись обвинениями и разъехались ни с чем. После этого американская сторона пригрозила продолжить политику санкций против Китая.
Однако по итогам встречи в Люксембурге стороны воздержались от прежней конфронтационной риторики.
В официальных заявлениях отсутствуют упоминания двух немаловажных раздражителей последних месяцев — российско-китайского сотрудничества и американских биолабораторий на Украине. Напомним, что вместе с Москвой Пекин неоднократно поднимал в Совбезе ООН вопрос о биолабораториях США и пытался сделать его предметом широкого международного обсуждения.
Единственным раздражителем, по которому стороны сочли необходимым публично высказаться на этот раз, стала проблема Тайваня. «В вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности позиция Китая ясна и непоколебима. Китай не потерпит внешнего вмешательства во внутренние дела. Любые действия, препятствующие воссоединению Китая, провалятся», — предупредил Джейка Салливана Ян Цзечи. Как следует из его заявления, именно тайваньский вопрос составляет сегодня политическую основу китайско-американских отношений и если он не будет урегулирован, то это может иметь разрушительные последствия для отношений Вашингтона и Пекина.
Американо-китайской встрече высокого уровня в Люксембурге предшествовала первая личная встреча министров обороны США и Китая Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ, состоявшаяся в конце прошлой недели в Сингапуре в рамках международной конференции «Шангри-Ла диалог». Главной темой встречи стал все тот же Тайвань.
«Если кто-то осмелится отколоть от нашей страны Тайвань, Народно-освободительная армия Китая без колебаний начнет войну. Мы будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — предупредил китайский министр, при этом назвав свою встречу с Ллойдом Остином «честной и успешной».
Как сообщило по итогам встречи в Сингапуре Центральное телевидение Китая, Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин «выразили готовность устранять противоречия и укреплять взаимное доверие».
Что же касается темы Украины, то ее обсуждение в Сингапуре свелось к повтору известных позиций сторон и не имело прежней остроты. «Мы очень внимательно следим за ситуацией и решительно отговариваем Китай от предоставления материальной поддержки России, относящейся к ее войне на Украине», — заявили по итогам встречи в Пентагоне. В свою очередь, в официальных китайских заявлениях отмечалось, что КНР «всегда поддерживает принцип объективности и честности относительно украинского вопроса и прилагает усилия к продвижению мира и диалога».