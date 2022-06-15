Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

В интервью его попросили прокомментировать жалобы Украины на подавляющее преимущество российских сил в огневой мощи, дефицит вооружений и боеприпасов.
«На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. Украинцы ощущают это, они страдают от этого. Мы глубоко обеспокоены этим, но мы работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить их всем, в чем они нуждаются», — ответил Блинкен, упомянув об «очень интенсивных боях в Донбассе и на юге Украины».
Он напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин в среду обсудит в Брюсселе с коллегами из десятков стран оборонные потребности Украины.
«Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся», — сказал Блинкен.
Госсекретарь ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Украины.
«Будущее Украины определяют сами украинцы. Решать самому украинскому народу. В конечном счете эти решения будут приниматься демократически избранным правительством, включая президента (Владимира) Зеленского. Ему предстоит определить, что соответствует высшим интересам его страны, его народа, и мы поддержим это», — сказал Блинкен.
«Мы не будем меньшими украинцами, чем сами украинцы. Мы не будем большими украинцами, чем украинцы. Но фундаментально решать им», — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.