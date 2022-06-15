Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду населения Донбасса

Как отметил посол, вызывает крайнюю озабоченность, что в Пентагоне допускают возможность расширения поставок такого дальнобойного оружия. По мнению Антонов, это можно расценивать как нацеленность на дальнейшую эскалацию, отсутствие устремлений к мирному урегулированию.
«Причём здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии», — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.
Он напомнил, что в последние дни от обстрелов с украинских позиций в Донецке гибнут мирные жители. Снаряды попадают по рынку, роддому, спальным районам, где «близко нет скоплений российских военных сил и средств».
«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — призвал Антонов.
Как рассказывал Лайф, 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта: удары продолжались в течение шести часов с интервалом в несколько минут. За день по городу было выпущено свыше ста снарядов, ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В результате погибло пять мирных жителей, ещё 39 получили ранения. Один из ударов пришёлся по роддому. В ООН на это отреагировали сдержанно — назвали обстрел нарушением международного гуманитарного права.