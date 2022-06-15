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04:48 (мск), источник: Life.ru

Антонов призвал США прекратить потворствовать геноциду населения Донбасса

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения Донбасса. Так он прокомментировал заявления старшего заместителя министра обороны о поставках на Украину ракетных систем залпового огня HIMARS.

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Источник: РИА "Новости"

Как отметил посол, вызывает крайнюю озабоченность, что в Пентагоне допускают возможность расширения поставок такого дальнобойного оружия. По мнению Антонов, это можно расценивать как нацеленность на дальнейшую эскалацию, отсутствие устремлений к мирному урегулированию.

«Причём здесь настолько ослеплены идеей победить Россию на поле боя руками украинцев, что предпочитают не замечать расправы националистов над жителями Донецка при помощи западной артиллерии», — приводит пресс-служба посольства слова Антонова.

Он напомнил, что в последние дни от обстрелов с украинских позиций в Донецке гибнут мирные жители. Снаряды попадают по рынку, роддому, спальным районам, где «близко нет скоплений российских военных сил и средств».

«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем Соединённые Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — призвал Антонов.

Как рассказывал Лайф, 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта: удары продолжались в течение шести часов с интервалом в несколько минут. За день по городу было выпущено свыше ста снарядов, ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В результате погибло пять мирных жителей, ещё 39 получили ранения. Один из ударов пришёлся по роддому. В ООН на это отреагировали сдержанно — назвали обстрел нарушением международного гуманитарного права.

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