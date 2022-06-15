10:24 (мск), источник: ТАСС
Зеленский заявил о болезненных потерях украинской армии
КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия несет болезненные потери, в частности в Донбассе и в Харьковской области.
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«За прошедшие сутки в битве в Донбассе кардинальных изменений не произошло. Наиболее жестокие бои в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и раньше. Потери, к сожалению, есть потери, и они болезненные», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также несут болезненные потери в Харьковской области.
Кроме того, Зеленский в связи сообщениями в СМИ поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному проверить, обеспечены ли военнослужащие средствами индивидуальной защиты. «Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. Я ожидаю проверки логистики в армии, проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты», — заявил он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми.
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