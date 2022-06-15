10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
12Полное затмение кровавой суперлуны
13:05 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией

Президент Франции Макрон напомнил Украине о неизбежности переговоров с Россией.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <…>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией.

Эммануэль Макрон
Президент Франции

Макрон подчеркнул, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.

Глава государства прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.

Как сообщал на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона вышла из переговоров по урегулированию ситуации. Москва же исходит из того, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, то есть должна стать результатом таких переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский поставил ультиматум Шольцу
Американский историк обвинил власти США в безумии после слов Лаврова
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке
Россия уничтожила более 520 украинских установок РСЗО
Ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов НАТО
Антонов призвал прекратить потворствовать геноциду в Донбассе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь