13:05 (мск), источник: © РИА Новости
Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией
Президент Франции Макрон напомнил Украине о неизбежности переговоров с Россией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ПАРИЖ, 15 июн — РИА Новости. Переговоры украинских властей с Россией неизбежны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <…>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией.
Макрон подчеркнул, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.
Глава государства прибыл с визитом в Румынию, чтобы встретиться с французскими военнослужащими, дислоцированными в стране в рамках миссии НАТО.
Как сообщал на минувшей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская сторона вышла из переговоров по урегулированию ситуации. Москва же исходит из того, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, то есть должна стать результатом таких переговоров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».