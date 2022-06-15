Решетников назвал укрепляющийся рубль вызовом для российской экономики

«Конечно, формируется вот этот новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь крепкий рубль, который, конечно, чрезмерно укрепился. И он создает проблему и для наших экспортеров, и для импортеров», — сказал он.
Источник же крепкого курса — слабый спрос в экономике, а это в первую очередь кредитование, продолжил Решетников. Сейчас же бюджет «расходует деньги на максимуме», это «кредиты-кредиты-кредиты по всем направлениям» — ипотечные, потребительские, предприятиям, отметил он.
По словам министра, Минэкономразвития ожидает от Центробанка максимального снижения ключевой ставки.
В начале военной операции России на Украине рубль обвалился. По данным ЦБ, 11 марта доллар стоил выше 120 ₽, евро — почти 133 ₽
С тех пор национальная валюта подорожала вдвое. По состоянию на 15 июня доллар торгуется по 57 ₽, евро — по 59,2 ₽ Причинами укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование отменили.
На бирже иностранную валюту более месяца можно было купить только с комиссией — сначала в 30%, потом в 12%. Эту комиссию ЦБ ввел в начале марта, а отменил в начале апреля.
Однако хоть текущее укрепление рубля позитивно для сдерживания внутренних цен, но негативно влияет на доходы бюджетной системы и издержки экспортеров, а также на конкурентоспособность российских производителей на внутреннем и внешнем рынках, отметили в Институте народнохозяйственного прогнозирования ИНП РАН. Чтобы выровнять дисбаланс, «требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств», отметили экономисты. По их оценке, золотая середина сейчас курс в диапазоне 60−65 ₽ за доллар.