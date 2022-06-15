Израиль согласился поставлять газ в Европу через Египет

«Мы, даже в нашем регионе, видим потенциал великого голода и бедствий, поэтому мы будем обсуждать пути сотрудничества ЕС и Израиля в области продовольствия. безопасности, энергетики», — сказал Беннет.
Президент назвал позитивным сотрудничество Израиля и Евросоюза. Он подчеркнул, что стороны увеличивают объемы торговли и инноваций, а партнерство достигает «новых высот».
Фон дер Ляйен объяснила, что соглашение позволит добиться стабильных поставок газа из Восточного Средиземноморья и энергетической безопасности, следует из ее поста в Twitter.
В то же время глава Еврокомиссии встретилась с президентом Египта Абдулом-Фаттах Ас-Сиси. Она сообщила о кооперации сторон с целью улучшить безопасность энергоснабжения.
Евросоюз осудил военные действия России на Украине и ввел беспрецедентные санкции. В шестой пакет ограничений вошел запрет на импорт нефти морским путем.
В середине мая фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей, в том числе газа. Он предполагает замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии, а также экономию электроэнергии потребителями.
В то же время она отметила, что Евросоюз уже сократил долю российского газа в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.
26 мая Bloomberg со ссылкой на документы Евросоюза сообщил, что европейские власти прорабатывают сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет. По плану, израильское топливо будут перерабатывать в Египте, а затем отправлять в ЕС.