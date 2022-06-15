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16:39 (мск), источник: © РИА Новости

Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что российский президент изложил собеседнику «принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач».

«Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях», — указано в пресс-релизе.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого по прогнозам могут достигнуть рекордных показателей.

Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций.

Также Путин и Си Цзиньпин затронули вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.

«При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», — добавили в Кремле.

В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая.

Он отметил, что с начала года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность, двусторонние отношения «сохраняют хорошую динамику развития».

Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.

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