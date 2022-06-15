Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов

Отмечается, что российский президент изложил собеседнику «принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач».
«Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях», — указано в пресс-релизе.
Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций.
«При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений», — добавили в Кремле.
В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая.
Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.