IKEA сократит бизнес в России и продаст все четыре завода В компании это объяснили тем, что из-за санкций ухудшилась ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок. Также IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
12Полное затмение кровавой суперлуны
20:20 (мск), источник: © РИА Новости

ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», заявил глава ДНР Денис Пушилин. В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, рассуждая о сохранении в названии фразы «Народная Республика» и вхождении в состав России, Пушилин спросил: «А как одно другому противоречит?».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Глава республики провел аналогию с Татарстаном, также, по его мнению, областной статус прежде всего негативно ассоциируется с периодом в составе Украины.

Как сообщил ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.

Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается «в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.

Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 На Украине погиб военный журналист полковник Сергей Постнов
Власти Херсонской области назвали истерикой угрозу Зеленского
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику под Николаевом
Россия уничтожила более 520 украинских установок РСЗО
Ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь