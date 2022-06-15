ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин

Глава республики провел аналогию с Татарстаном, также, по его мнению, областной статус прежде всего негативно ассоциируется с периодом в составе Украины.
Как сообщил ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.
Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается «в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.