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Спецоперация на Украине
21:33 (мск), источник: Life.ru

Блинкен обсудил с Кулебой способы ускорить передачу тяжёлых вооружений Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений Киеву в ходе телефонного разговора. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Источник: AFP 2022

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине», — сообщил Прайс.

Помимо этого, они рассмотрели вопросы укрепления украинской экономики, а также возможные усилия по обеспечению поступления сельскохозяйственной продукции с Украины на международные рынки. Блинкен «обратил внимание на дипломатическое усилия Соединённых Штатов, направленные на разрешение глобального кризиса в области продовольственной безопасности», вызванного, по мнению Вашингтона, российской спецоперацией. Вдобавок он «провёл обзор целей США на предстоящих саммитах G7 и НАТО».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал США за поставки РСЗО HIMARS Украине, заявив, что Пентагон не стремится к миру. Антонов также указывает на то, что такие заявления звучат накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.

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