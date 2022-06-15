Блинкен обсудил с Кулебой способы ускорить передачу тяжёлых вооружений Украине

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обсудили шаги, направленные на то, чтобы ускорить доставку тяжёлых вооружений Украине», — сообщил Прайс.
Помимо этого, они рассмотрели вопросы укрепления украинской экономики, а также возможные усилия по обеспечению поступления сельскохозяйственной продукции с Украины на международные рынки. Блинкен «обратил внимание на дипломатическое усилия Соединённых Штатов, направленные на разрешение глобального кризиса в области продовольственной безопасности», вызванного, по мнению Вашингтона, российской спецоперацией. Вдобавок он «провёл обзор целей США на предстоящих саммитах G7 и НАТО».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал США за поставки РСЗО HIMARS Украине, заявив, что Пентагон не стремится к миру. Антонов также указывает на то, что такие заявления звучат накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.