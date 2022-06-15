США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе

«Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе», — сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.
Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.