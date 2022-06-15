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Спецоперация на Украине
15 июня, источник: © РИА Новости

США заверили, что будут выделять помощь Украине на регулярной основе

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США будут выделять новые пакеты помощи Украине на регулярной основе, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

Источник: AP 2022

«Мы только сейчас начинаем тратить средства в рамках 40-миллиардного пакета помощи, который одобрил конгресс и за который мы, безусловно, благодарны ему. Дополнительные пакеты помощи (Украине), как вы увидите в дальнейшем, будут выделяться на регулярной основе», — сказал Кирби в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Он добавил, что регулярные контакты между представителями Вашингтона и Киева нацелены на то, чтобы направляемая США помощь Украине в наибольшей степени отвечала потребностям украинской армии в каждый конкретный период времени.

Ранее днем президент США Джо Байден объявил, что его страна выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка 1 миллиарда долларов.

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