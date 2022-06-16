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08:24 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

РИМ, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.

Источник: AFP 2022

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — заявила ведущая утреннего выпуска новостей.

Телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.

О том, что Драги, Макрон и Шольц планируют совершить визит в Киев со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде.

Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.

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