СМИ: лидеры Италии, Франции и Германии прибыли на Украину

«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», — заявила ведущая утреннего выпуска новостей.
Телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.
О том, что Драги, Макрон и Шольц планируют совершить визит в Киев со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде.
Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.