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08:19 (мск), источник: ТАСС

Все родившиеся на Херсонщине после 24 февраля получат гражданство РФ автоматически

Также российское гражданство получат проживающие в регионе дети-сироты, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

???ХЕРСОН, 16 июня. /ТАСС/. Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, а также проживающие в регионе дети-сироты автоматически получат гражданство РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа [февраля], автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты уже получили гражданство», — сказал Стремоусов.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июня российские паспорта получили первые жители Херсонской области, торжественная церемония была приурочена ко Дню России, который отмечался 12 июня.

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