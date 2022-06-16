Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию

Ограничения на въезд были связаны с риском усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство их сняло: мера коснулась граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.
«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы России.
Они могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истекшим сроком действия. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД.
Кроме того, они смогут подать заявление на легализацию своего правового статуса по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.