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09:56 (мск), источник: © РИА Новости

Граждан Украины и Донбасса могут обязать покинуть Россию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Иностранцам, которые не могли уехать из России в пандемию из-за транспортных ограничений, предписано покинуть страну, если они так и не легализовали свое пребывание в ней, сообщает МВД.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ограничения на въезд были связаны с риском усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство их сняло: мера коснулась граждан Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в России разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Россию до 17 августа 2022 года», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что многие граждане Украины, ДНР и ЛНР ограничены в выезде за пределы России.

Они могут подать заявление на временное проживание или вид на жительство по документам с истекшим сроком действия. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД.

Кроме того, они смогут подать заявление на легализацию своего правового статуса по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.

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