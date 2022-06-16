Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров», в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, которые требуют восстановления и воспроизводства «нашими руками».
Он указал, что государство должно взять на себя часть рисков бизнеса, чтобы дать уверенность в преодолении ситуации. Он подчеркнул, что в условиях, когда нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились из-за рубежа, власти готовы взять определенные риски в реализации товаров отечественных производителей.
«И государство будет покупать подушки безопасности для “Лады”. Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — сказал министр.
Тем не менее, по его словам, «лекарство» в виде господдержки отраслей не должно стать наркотиком во избежание разгона инфляции и ухудшению жизни граждан, в этом вопросе нужно помнить о бюджетной стабильности.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.