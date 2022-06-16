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10:26 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады»

Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня, заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, например «пересадить государственных работников на отечественные “Лады”».

Источник: AP 2022

Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на «собственные силы и дружественных партнеров», в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, которые требуют восстановления и воспроизводства «нашими руками».

Он указал, что государство должно взять на себя часть рисков бизнеса, чтобы дать уверенность в преодолении ситуации. Он подчеркнул, что в условиях, когда нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились из-за рубежа, власти готовы взять определенные риски в реализации товаров отечественных производителей.

«И государство будет покупать подушки безопасности для “Лады”. Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы этот бизнес был устойчивым и имел перспективу», — сказал министр.

Тем не менее, по его словам, «лекарство» в виде господдержки отраслей не должно стать наркотиком во избежание разгона инфляции и ухудшению жизни граждан, в этом вопросе нужно помнить о бюджетной стабильности.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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