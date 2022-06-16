11:42 (мск), источник: © РИА Новости
МВД: граждане Украины и Донбасса могут остаться в России после 17 августа
МВД заверило, что высылка гражданам Украины, ДНР и ЛНР после 17 августа не грозит.
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут находиться в России без разрешительных документов и после 17 августа, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Таким образом она уточнила сообщение ведомства о том, что гражданам некоторых стран, которые не смогли выехать из России из-за ковидных ограничений, необходимо легализовать свой правовой статус. В противном случае им предписано покинуть страну.
«МВД сообщает, что ранее опубликованная информация “О снятии введенных Российской Федерацией ограничений на транспортное сообщение с иностранными государствами” была неверно истолкована рядом СМИ в части, касающейся необходимости гражданам Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики покинуть территорию Российской Федерации до 17 августа 2022 года», — сказала Волк.
Представитель ведомства подчеркнула, что и после этой даты их не будут привлекать к ответственности за нарушение режима пребывания и ведения трудовой деятельности на территории России, а также депортировать.
Как уточнила Волк, власти рекомендуют гражданам этих государств, в том числе без документов или с истекшим сроком действия, обращаться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания, получения статуса беженца или временного убежища, оформления разрешения на проживание в России либо вступления в гражданство.