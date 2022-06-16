В Минфине пояснили слова Силуанова о «Ладах» для чиновников

«Министр финансов Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили “Лада”. Это было дано в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства», — сообщила пресс-служба Минфина.
В четверг на утренней сессии ПМЭФ Силуанов заявил, что государство обеспечит работу предприятий, но не будет искусственно их стимулировать, приведя в пример подушки безопасности для автомобиля «Лада». По его словам, государство не будет их покупать, а намерено лишь помогать работе предприятия, а за автомобиль заплатят из бюджета, только если придется пересадить на них чиновников.
После этого в ряде СМИ вышли публикации о том, что Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады».