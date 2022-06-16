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13:56 (мск), источник: ТАСС

В Минфине пояснили слова Силуанова о «Ладах» для чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Глава Минфина Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили марки «Лада», заявила в четверг пресс-служба министерства.

Источник: Reuters

«Министр финансов Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили “Лада”. Это было дано в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства», — сообщила пресс-служба Минфина.

В четверг на утренней сессии ПМЭФ Силуанов заявил, что государство обеспечит работу предприятий, но не будет искусственно их стимулировать, приведя в пример подушки безопасности для автомобиля «Лада». По его словам, государство не будет их покупать, а намерено лишь помогать работе предприятия, а за автомобиль заплатят из бюджета, только если придется пересадить на них чиновников.

После этого в ряде СМИ вышли публикации о том, что Силуанов предложил пересадить чиновников на «Лады».

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