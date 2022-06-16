Россия обратилась к Турции с призывом остановить операцию на севере Сирии

Москва обращалась к Анкаре с призывом отказаться от военной операции на севере Сирии и не оставляет этих попыток, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 18-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает ТАСС.
«Решение о проведении окончательно еще не принято, поэтому мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии… Мы откровенно сказали нашим турецким друзьям, что это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе к вооруженному противостоянию. Это может стимулировать сепаратистские настроение так называемой автономной администрации северо-востока Сирии, в чем не заинтересованы ни Турция, ни Россия, ни Ирак, ни Иран», — пояснил Лаврентьев.
«К сожалению, этого мы пока не наблюдаем, там действительно пока в основном находятся курдские отряды самообороны», — признал спецпредставитель президента.
Турция с начала сирийской гражданской войны в 2011 году принимала прямое, так и опосредованное участие в конфликте, в основном сражаясь с силами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции объявили террористической организацией.
РПК основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Деятельность РПК развернута на территории еще двух государств, где проживают много курдов, — Сирии и Ирака. Анкара ведет военные действия против РПК с 1984 года. Президент Турции неоднократно заявлял, что целью нескольких военных операций республики является создание буферной зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.
В конце мая турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена полностью истребить террористические формирования на севере Сирии и Ирака. 1 июня Турция официально объявила о начале новой антитеррористической операции в Сирии.
По словам Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. Президент отметил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию безопасной зоны в приграничных с Турцией районах.
В сирийском МИДе сочли действия турецкого президента нарушением суверенитета страны. В ведомстве подчеркнули, что Сирия оставляет за собой право принять все меры, предусмотренные законодательством и международным правом, чтобы положить конец «оккупации и этническим чисткам», которые проводит Турция.
В России подчеркивали, что проведение Анкарой спецоперации на севере Сирии является «неразумным шагом» и может привести к эскалации напряженности в регионе.
В 2017 году страны — гаранты перемирия в Сирии (Турция, Россия, Иран) приняли совместную декларацию, где обозначили создание зон деэскалации на территории Сирии. Согласно документу Идлиб отошел в зону ответственности Турции. Тем не менее на линии разграничения продолжались конфликты. В октябре 2019 года Анкара и Москва приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами. Документом, в частности, предусмотрены отвод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от нее к западу и к востоку от района турецкой операции «Источник мира», кроме города Камышлы (Турция начала операцию против курдских формирований в октябре 2019 года).