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17:50 (мск), источник: © РИА Новости

Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал надежду на то, что военные на Западе понимают все риски, связанные с поставкой тяжелых вооружений на Украину.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены», — сказал он в интервью НТВ.

Лавров добавил, что «Зеленский заявляет: дайте мне дальнобойное вооружение, я не буду атаковать цели на территории РФ». «А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?», — сказал министр.

«Ну, и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями — те же “Стингеры”, “Джевелины”, они уже на “черном рынке”, они всплыли в Албании и Косово», — отметил Лавров. «Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идет процесс освоения черного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

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