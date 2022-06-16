Западное оружие уже продается на украинском черном рынке, заявил Лавров

«Я очень надеюсь, что помимо политиков, которые безответственно требуют поставить Украине все, что она пожелает, все-таки есть люди военные, которые соображают, о чем идет речь, и которые понимают риски, которые с этим сопряжены», — сказал он в интервью НТВ.
Лавров добавил, что «Зеленский заявляет: дайте мне дальнобойное вооружение, я не буду атаковать цели на территории РФ». «А Крым он считает территорией РФ? А Донбасс он считает территорией ЛНР? ДНР?», — сказал министр.
«Ну, и, конечно, не мешает приглядеться к тому, что уже происходит с имеющимися на Украине вооружениями — те же “Стингеры”, “Джевелины”, они уже на “черном рынке”, они всплыли в Албании и Косово», — отметил Лавров. «Об этом в открытую говорится и продаются так, со скидкой, так сказать. В общем, идет процесс освоения черного рынка. Вернутся они в значительной степени туда, откуда пришли на Украину», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.