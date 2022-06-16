Песков назвал защиту Донбасса целью номер один на Украине

«Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они [киевские власти] делают это на протяжении последних восьми-девяти лет», — сказал Песков.
Он добавил, что все больше людей на Украине по мере освобождения территорий от националистических элементов не хотят связывать свое будущее с Киевом. «Что касается других регионов и территорий, чем больше наши военные очищают территорию от отрядов националистов, тем больше людей приветствует [российских военных] и выражает желание не связывать свою будущую жизнь с нынешним режимом в Киеве», — сказал Песков.
На вопрос о том, намерена ли Россия занять другие территории, например в Одессе, Харькове и Херсоне, Песков отметил, что решение будет зависеть от «воли местного населения».