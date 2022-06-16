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22:02 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал защиту Донбасса целью номер один на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Для России задачей номер один на Украине является защита населения Донбасса от сил, которые обстреливают и убивают мирных граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в четверг.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Задачей номер один является защита населения Донбасса и Луганска от тех, кто обстреливает Донецк, например, прямо сейчас и убивает там мирное население. Они [киевские власти] делают это на протяжении последних восьми-девяти лет», — сказал Песков.

Он добавил, что все больше людей на Украине по мере освобождения территорий от националистических элементов не хотят связывать свое будущее с Киевом. «Что касается других регионов и территорий, чем больше наши военные очищают территорию от отрядов националистов, тем больше людей приветствует [российских военных] и выражает желание не связывать свою будущую жизнь с нынешним режимом в Киеве», — сказал Песков.

На вопрос о том, намерена ли Россия занять другие территории, например в Одессе, Харькове и Херсоне, Песков отметил, что решение будет зависеть от «воли местного населения».

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