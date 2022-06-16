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21:52 (мск), источник: РБК

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Россия проводит на Украине специальную военную операцию, она не вторгалась в соседнюю страну, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал он.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

Путин объяснил, что Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, но «этого шанса не оставили, не дали просто». Он также сказал, что начать спецоперацию Россию вынудила «трагедия, которая происходила в Донбассе». Глава государства указал, что Украину начали «превращать в антироссийский плацдарм» и выращивать «имевшиеся уже давно ростки национализма», поэтому «столкновение с этими силами для России было неизбежно».

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