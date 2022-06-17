Госдепе назвал стратегию санкционного давления на Россию эффективной

По его словам, Соединенные Штаты считают такую тактику эффективной.
Накануне российский сенатор Алексей Пушков заявил, что поточный метод введения антироссийских санкций администрацией США не имел эффекта, и наоборот, нанес вред американской стороне и ее союзникам. Он подчеркнул, что антироссийские санкции стали вредить экономике Соединенных Штатов. По его мнению, это означает, что ограничительные меры были плохо просчитаны.
Днем ранее, 14 июня, замминистра финансов США Уолли Адейемо высказал обеспокоенность по поводу излишнего использования санкций против России. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.
Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.