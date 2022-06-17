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03:58 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что санкции против России были лучшим курсом для Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Экономические санкции против России были для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, заявил президент США Джо Байден в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press.

Источник: Reuters

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <…>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» — сказал он, добавив, что принимал решение об экономических рестрикциях против РФ не как политик, а как главнокомандующий.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на решение России ввели против нее масштабные санкции. Кроме того, они приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

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