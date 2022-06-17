Байден заявил, что санкции против России были лучшим курсом для Вашингтона

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <…>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» — сказал он, добавив, что принимал решение об экономических рестрикциях против РФ не как политик, а как главнокомандующий.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на решение России ввели против нее масштабные санкции. Кроме того, они приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.