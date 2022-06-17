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05:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп считает, что Китай встал на сторону России в ситуации с Украиной

Власти Китая своим «поведением, риторикой и действиями» показывают, что встали на сторону России в ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Он назвал «пустыми» заявления китайских властей о нейтральной позиции по Украине. По его мнению, КНР на деле не сохраняет «нейтралитет» и верит «российской пропаганде».

Спецоперация на Украине

Во время брифинга Прайс рассказал, что «в ключевых аспектах», несмотря на заявления о предполагаемом нейтралитете, КНР «уже сделала выбор». «На протяжении более трех месяцев после вторжения России на Украину Китай — несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе проблемы с продовольственной безопасностью не только в регионе, но и за его пределами — по-прежнему предпочитает поддерживать Россию. Он все еще вторит российской пропаганде», — сказал пресс-секретарь.

По словам Неда Прайса, поведение Китая вызывает беспокойство.

Он также убежден, что Китай и Россия «продолжают уклоняться от своих обязательств» постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Тот факт, что КНР во многом продолжает отрицать жестокости, произошедшие на Украине, которые мы видели своими глазами благодаря репортажам… Я думаю, это говорит о партнерских отношениях и выборе, который сделала КНР. Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением», — уверен представитель Госдепа.

Страны Запада ввели санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, но Китай отказался к ним присоединяться. МИД КНР утверждал, что содействует мирным переговорам, и осудил попытки заставить его «выбрать сторону». Китайский посол в США Цинь Ган говорил, что при необходимости Пекин ответит Вашингтону «решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». 15 июня председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с Владимиром Путиным сказал о готовности продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся суверенитета и безопасности.

Лаура Кеффер

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