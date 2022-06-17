Госдеп считает, что Китай встал на сторону России в ситуации с Украиной

Во время брифинга Прайс рассказал, что «в ключевых аспектах», несмотря на заявления о предполагаемом нейтралитете, КНР «уже сделала выбор». «На протяжении более трех месяцев после вторжения России на Украину Китай — несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе проблемы с продовольственной безопасностью не только в регионе, но и за его пределами — по-прежнему предпочитает поддерживать Россию. Он все еще вторит российской пропаганде», — сказал пресс-секретарь.
По словам Неда Прайса, поведение Китая вызывает беспокойство.
«Тот факт, что КНР во многом продолжает отрицать жестокости, произошедшие на Украине, которые мы видели своими глазами благодаря репортажам… Я думаю, это говорит о партнерских отношениях и выборе, который сделала КНР. Позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР является не чем иным, как пустым заявлением», — уверен представитель Госдепа.
Страны Запада ввели санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, но Китай отказался к ним присоединяться. МИД КНР утверждал, что содействует мирным переговорам, и осудил попытки заставить его «выбрать сторону». Китайский посол в США Цинь Ган говорил, что при необходимости Пекин ответит Вашингтону «решительными мерами по защите своих законных прав и интересов». 15 июня председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с Владимиром Путиным сказал о готовности продолжать поддерживать Россию в вопросах, касающихся суверенитета и безопасности.