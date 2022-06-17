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09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов

Минцифры решило заморозить выдачу цифровых паспортов, так как есть «более насущные проблемы», заявил глава ведомства Максут Шадаев. Он рассчитывает, что к проекту удастся вернуться позднее.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов. — “Ъ”) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — сказал министр «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Идея электронного паспорта гражданина России как альтернативы бумажному прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска проекта неоднократно переносились. В 2013—2017 годах в стране выдавали универсальные электронные карты, служившие в том числе идентификационным средством.

В конце 2021-го МВД говорило, что планирует начать выдавать паспорта нового образца в январе 2023 года. Документ помимо паспортных данных должен был содержать запись отпечатков пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись. По данным Forbes, проект заморозили из-за дефицита материалов.

Лаура Кеффер

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