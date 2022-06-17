Минцифры подтвердило заморозку проекта электронных паспортов

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов. — “Ъ”) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим», — сказал министр «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.
Идея электронного паспорта гражданина России как альтернативы бумажному прорабатывалась в течение 2010-х годов, но сроки запуска проекта неоднократно переносились. В 2013—2017 годах в стране выдавали универсальные электронные карты, служившие в том числе идентификационным средством.
В конце 2021-го МВД говорило, что планирует начать выдавать паспорта нового образца в январе 2023 года. Документ помимо паспортных данных должен был содержать запись отпечатков пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись. По данным Forbes, проект заморозили из-за дефицита материалов.