Китай не хочет «раздувать пламя» конфликта на Украине

Лю Пэнъюй рассказал ТАСС, что Китай поставляет Украине гуманитарные грузы, в том числе продукты питания, детские смеси, спальные мешки, одеяла и водонепроницаемые маты. «Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы раздувать пламя или подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации и является контрпродуктивным для политического урегулирования», — отметил пресс-секретарь.
«Китай самостоятельно принимает решения и излагает свои позиции, придерживаясь объективного и справедливого подхода, основанного на существе самого вопроса», — заверил Лю Пэнъюй.
В марте глава МИД КНР Ван И говорил, что конфликт на Украине нужно разрешить с помощью переговоров, а для этого необходимо перестать «подливать масло в огонь». Председатель КНР Си Цзиньпин выражал обеспокоенность ситуацией на Украине, но призвал «к максимальной сдержанности». США убеждены, что Китай своими поступками подтверждает, что встал на сторону России.