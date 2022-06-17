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07:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай не хочет «раздувать пламя» конфликта на Украине

Китай выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Он выступил против того, чтобы «подливать масло в огонь» военного конфликта, потому что это может привести к эскалации. По его словам, «в вопросе Украины есть сложные исторические моменты». О чем конкретно речь, дипломат не пояснил.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Лю Пэнъюй рассказал ТАСС, что Китай поставляет Украине гуманитарные грузы, в том числе продукты питания, детские смеси, спальные мешки, одеяла и водонепроницаемые маты. «Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы раздувать пламя или подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации и является контрпродуктивным для политического урегулирования», — отметил пресс-секретарь.

Он утверждает, что Китай «привержен продвижению мирных переговоров», и власти КНР хотят сыграть «конструктивную роль в достижении мирного урегулирования кризиса».

«Китай самостоятельно принимает решения и излагает свои позиции, придерживаясь объективного и справедливого подхода, основанного на существе самого вопроса», — заверил Лю Пэнъюй.

В марте глава МИД КНР Ван И говорил, что конфликт на Украине нужно разрешить с помощью переговоров, а для этого необходимо перестать «подливать масло в огонь». Председатель КНР Си Цзиньпин выражал обеспокоенность ситуацией на Украине, но призвал «к максимальной сдержанности». США убеждены, что Китай своими поступками подтверждает, что встал на сторону России.

Лаура Кеффер

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