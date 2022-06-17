11:53 (мск), источник: ТАСС
Третий авианосец Китая спустили на воду
Авианосец назвали «Фуцзянь».
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ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Китайская государственная судостроительная корпорация спустила в пятницу на воду третий национальный авианосец, получивший название «Фуцзянь» в честь восточной провинции страны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, церемония состоялась примерно в 11:00 по пекинскому времени (06:00 мск). Спуск на воду был осуществлен под звуки гимна КНР с учетом существующих традиций.
Как уточняет телеканал, авианосец «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн построен только на основе китайских технологий. Ожидается, что в ближайшее время он отправится в испытательное плавание.
Прежде в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) было два авианосца. Первый из них («Ляонин») построен на базе недостроенного советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного Китаем у Украины, второй («Шаньдун») — на базе «Ляонина». Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой. «Шаньдун» отличается более крупным ангаром, а также уклоном взлетного трамплина: у него он составляет 12, а не 14 градусов. Кроме того, его надстройка занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.
По данным гонконгской газеты South China Morning Post, Китай в прошлом году приступил к строительству четвертого авианосца, предположительно, с ядерной силовой установкой.