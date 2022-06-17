Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС

«Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
При этом ЕК подчеркнула, что Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Аналогичную позицию Еврокомиссия заняла также в отношении Молдавии, а Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.
При этом окончательное решение по статусу этих трех стран будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23—24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
В мае заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция Москвы по вопросу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась после высказывания еврокомиссара по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Теперь, как пояснил дипломат, позиция России по этому вопросу больше похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
Последней страной, принятой в Евросоюз, стала Хорватия в 2013 году. Процесс рассмотрения ее заявки длился десять лет. Это не единственный подобный пример. Так, Албания получила статус кандидата еще в 2014 году, но до сих пор не вошла в ЕС. Турции это статус присвоили еще в 1999 году, но она также не вошла в Евросоюз.