Меркель связала конфликт на Украине со своим уходом

«С одной стороны, [президент России Владимир] Путин больше не был готов к саммиту в нормандском стиле. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейской безопасности наряду с нормандским форматом», — отметила экс-канцлер.
Отвечая на вопрос, мог ли ее уход повлиять на решение российского президента о начале спецоперации, она сказала: «Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения».
Меркель также поддержала политику нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении конфликта, говоря о том, что она «считает правильным» то, что Германия избегает прямого участия в противостоянии.
Сам российский президент назвал проведение спецоперации на Украине вынужденным и необходимым решением суверенной страны, основанном на праве отстаивать свою безопасность.