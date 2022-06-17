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21:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц заявил об «абсолютной необходимости» переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Эти переговоры должны быть «внятными», отметил Шольц.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Абсолютно необходимо поговорить с Путиным», — заявил канцлер в интервью dpa (цитата по Handelsblatt).

«Я буду продолжать это делать (вести диалог.— “Ъ”), как и президент Франции», — отметил Олаф Шольц. Необходимо, чтобы некоторые страны и некоторые лидеры поговорили с президентом РФ, и эти переговоры должны быть «четкими», сказал Шольц, не пояснив, о каких странах идет речь.

16 июня канцлер Германии посетил Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги, также в этот день столицу Украины посетил президент Румынии Клаус Йоханнис. Лидеры четырех стран провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон тогда предложил организовать канал связи с Владимиром Путиным для решения проблемы с зерном.

Мария Федотова

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