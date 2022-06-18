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11:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В России заявили о готовности уничтожать переданную Украине советскую технику

Передача Украине военной техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».

Критикуя передачу вооружений Киеву, он заверил, что подобная техника будет уничтожена еще до попадания в зону боевых действий.

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