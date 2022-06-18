11:45 (мск), источник: Lenta.Ru
В России заявили о готовности уничтожать переданную Украине советскую технику
Передача Украине военной техники советского и российского производства является нарушением международных обязательств.
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С таким заявлением выступил вице-премьер России Юрий Борисов, его слова приводит «Интерфакс».
Критикуя передачу вооружений Киеву, он заверил, что подобная техника будет уничтожена еще до попадания в зону боевых действий.