Эрдоган захотел провести саммит с участием Боснии и Герцоговины и Сербии

По словам Чавушоглу, президент Сербии Александр Вучич уже высказал готовность принять участие в мероприятии. Саммит может помочь улучшению отношений между двумя странами, имеющими сложные исторические отношения.
Народная республика Босния и Герцеговина вошла в Федеративную Народную Республику Югославия в 1945 году. Но в 1992 году после провозглашения независимости разразилась охватившая всю страну война.
В 2016 году Босния и Герцеговина стала членом НАТО.
12 июня сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и коллегой из Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о «зерновом коридоре».