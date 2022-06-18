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16:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган захотел провести саммит с участием Боснии и Герцоговины и Сербии

Президент Турции Тайип Эрдогна хочет провести саммит с участием Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом в субботу, 18 июня, со ссылкой на главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

По словам Чавушоглу, президент Сербии Александр Вучич уже высказал готовность принять участие в мероприятии. Саммит может помочь улучшению отношений между двумя странами, имеющими сложные исторические отношения.

Народная республика Босния и Герцеговина вошла в Федеративную Народную Республику Югославия в 1945 году. Но в 1992 году после провозглашения независимости разразилась охватившая всю страну война.

В 2016 году Босния и Герцеговина стала членом НАТО.

12 июня сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган захотел встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и коллегой из Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о «зерновом коридоре».

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