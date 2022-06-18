Байден заявил, что скоро проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в субботу подтвердил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер в штате Делавэр побеседовал с журналистами из пресс-пула Белого дома, которые приводят его высказывания.
Отвечая на их вопросы, Байден подчеркнул, что «скоро» проведет телефонные переговоры с Си Цзиньпином.
Его также спросили, принял ли он какое-либо решение по поводу отмены таможенных пошлин на ряд китайских товаров, установленных его предшественником Дональдом Трампом. «Мы находимся в процессе работы над этим. <…> Я нахожусь в процессе принятия решения», — ответил президент США.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США работает над организацией телефонного разговора глав двух государств. По данным его источников, переговоры могут состояться этим летом. В конце мая помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Си Цзиньпин могут провести телефонные переговоры в ближайшие недели. 16 ноября прошлого года Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки, последний разговор по телефону глав двух государств состоялся 10 сентября.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что нынешняя администрация США считает некоторые введенные Трампом пошлины в отношении Китая безответственными и в настоящий момент ведет внутренние обсуждения относительно возможности их корректировки. Информационный портал Axios ранее сообщил, что Байден склоняется к тому, чтобы отменить тарифы на ряд продукции из КНР.