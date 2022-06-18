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20:17 (мск), источник: РБК

Алиханов призвал не скупать товары из-за решения Литвы по транзиту

Жителям Калининградской области не стоит впадать в панику из-за ограничений со стороны Литвы и скупать товары у перекупщиков. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Накануне литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

«У нас были сложности в марте месяце. Мы наладили поставки, но огромное число людей потратили свои деньги, покупая [товары] у перекупщиков, давая заработать всяким недобросовестным предпринимателям. В итоге поставки наладились, цена стабилизировалась. Я за это отвечаю. Я и моя команда», — заявил Алиханов.

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По его словам, власти региона готовились к подобным «гадостям от соседей» и уже построили и ввели в эксплуатацию новый паром, а также совместно с Минтрансом передислоцировали из других морей еще один сухогруз, который в настоящее время курсирует на линии Усть-Луга — Балтийск. «Паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву, все перевезем», — подчеркнул глава региона.

Калининградская область — самый западный регион России. Географически он отделен от страны и существует в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

17 июня Алиханов, комментируя решение литовских властей о прекращении транзита ряда товаров, заявил, что по предварительным оценкам, запрет затронет от 20 до 40% номенклатуры, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. По его словам, такое решение нарушает протоколы по вступлению прибалтийских стран в ЕС, правила свободного транзита.

«Это потребует от нас срочной постановки на линию Усть-Луга — Балтийск новых судов, различных балкеров. Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИДом», — указал губернатор.

В начале апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис допустил, что власти страны могут закрыть границы с Россией и Белоруссией на фоне боевых действий на Украине.

В ответ заместитель главы российского МИДа Александр Грушко заявил, что европейским странам не стоит «играть с огнем» в вопросе о возможной блокаде Калининградской области перекрытием границ.

8 апреля Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России исключил из ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России. В документе указано, что под выведение из-под санкций Евросоюза попадают транзитные автоперевозки между Калининградской областью и Россией товаров, перевозка которых не запрещена регламентом ЕС.

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