Рогозин: частные компании из США передают космические данные для наведения ракет ВСУ

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — заявил Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».
Космонавтика стран Запада развернулась в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса.
«Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону к войне», — заявил он.
По словам Рогозина и Lockheed Martin, и Boeing, и другие частные компании, как и SpaceX подключены для обеспечения сбора визуальной и радиолокационной информации в режиме реального времени, чтобы «обеспечить в облаке данных возможность для Вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня».
«Она [компания SpaceX] оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование, и это абонентское оборудование распределено по подразделениям Вооруженных сил Украины и нацбатов, оно принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», — добавил он.