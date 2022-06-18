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22:46 (мск), источник: ТАСС

Рогозин: частные компании из США передают космические данные для наведения ракет ВСУ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американские частные компании собирают как визуальные, так и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину данными, необходимыми для наведения ракет. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной — через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — заявил Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Мир космонавтики

Космонавтика стран Запада развернулась в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса.

«Мы видим, куда в принципе мир западной космонавтики двигается — он идет в сторону к войне», — заявил он.

В качестве примера глава Роскосмоса привел сбор информации для Вооруженных сил Украины.

По словам Рогозина и Lockheed Martin, и Boeing, и другие частные компании, как и SpaceX подключены для обеспечения сбора визуальной и радиолокационной информации в режиме реального времени, чтобы «обеспечить в облаке данных возможность для Вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня».

То же самое касается группировок связи, в том числе Starlink, подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

«Она [компания SpaceX] оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование, и это абонентское оборудование распределено по подразделениям Вооруженных сил Украины и нацбатов, оно принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», — добавил он.

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