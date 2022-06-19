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08:47 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО Россию объявят угрозой миру и стабильности, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

Источник: © РИА Новости

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал он.

При этом Столтенберг вновь отметил, что в альянсе не видят «более высокого уровня готовности российских ядерных сил».

Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.

Столтенберг подчеркнул также, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет посылать туда своих военнослужащих.

Он выразил уверенность, что с увеличением поставок оружия возрастает вероятность того, что Украина сможет выбить российские войска из Донбасса, но призвал быть готовым к тому, что конфликт затянется на годы.

В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг уже заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе.

Саммит НАТО запланирован в Мадриде на конец июня.

В России неоднократно отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Что касается накачивание Украины вооружениями, то в Москве подчеркивали, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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