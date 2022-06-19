Столтенберг: НАТО признает Россию угрозой своей безопасности

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — сказал он.
При этом Столтенберг вновь отметил, что в альянсе не видят «более высокого уровня готовности российских ядерных сил».
Кроме того, добавил генсек, в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.
Столтенберг подчеркнул также, что НАТО продолжит поддерживать Украину, но не будет посылать туда своих военнослужащих.
В стратегии НАТО, принятой в 2010 году, Россия обозначена как стратегический партнер. Ранее Столтенберг уже заявлял, что члены блока больше не будут рассматривать ее в таком статусе.
Саммит НАТО запланирован в Мадриде на конец июня.
В России неоднократно отмечали, что альянс нацелен на конфронтацию, но дальнейшее его расширение не принесет большей безопасности Европе. Что касается накачивание Украины вооружениями, то в Москве подчеркивали, что это только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.