10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
16Праздничный салют в честь Дня Победы
Спецоперация на Украине
09:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года. Такой срок назвала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС. По словам Абрамченко, от упаковки, которую нельзя переработать, нужно постепенно избавляться, а товары из пластика следует заменять более экологичными.

Источник: Агентство «Москва»

Вице-премьер пояснила, что отказ будет проходить «по отдельному графику», поэтапно: когда будет появляться «достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться».

«Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — заявила Абрамченко, добавив, что ключевые цели — это 49 процентов упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100 процентный норматив утилизации.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года. Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в декабре прошлого года говорила, что запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в стране с начала 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы тайные требования Европы к Зеленскому
Россиянам назвали замену IKEA
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь