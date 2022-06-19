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09:20 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц неожиданно отреагировал на отношение Меркель к России

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.

Источник: AP 2022

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — заявил политик.

Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.

«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», — подчеркнул он.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решения, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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