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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

В Молдавии запретили российские новостные программы

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat на интернет-канале Rlive.

Источник: AP 2022

Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу.

«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — сказала Вицу.

По ее словам, ситуация на Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.

Второго июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Соцпартии.

Сейчас в Молдавии политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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