В Молдавии запретили российские новостные программы

Она отметила, что в следующую пятницу, 24 июня, закон опубликуют в «Официальном вестнике», после чего он вступит в силу.
«Устанавливается понятие дезинформации, что предполагает гораздо более жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компании лишат лицензии на семь лет. Обилие дезинформации мы наблюдаем, как правило, в предвыборный период», — сказала Вицу.
По ее словам, ситуация на Украине вынуждает Кишинев принимать жесткие меры.
Второго июня парламент Молдавии принял закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ и военных фильмов из России. Подобный запрет, направленный на борьбу с «иностранной пропагандой», уже принимался в 2017 году, но в декабре 2020-го его отменили по инициативе Соцпартии.
Сейчас в Молдавии политические или военные новости и передачи из стран, не ратифицировавших Конвенцию о трансграничном телевидении (в том числе из России), запрещены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям.