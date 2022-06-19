В Запорожской ВГА призвали освободить Запорожье, Харьков и Днепр

Ранее сообщалось об открытии автомобильного сообщения с материковой части России через народные республики Донбасса и освобожденные территории юга Украины в Крым. Маршрут проходит из центральных российских регионов через приазовскую часть — Мариуполь (ДНР), Бердянск, Мелитополь (Запорожская область) и Херсонскую область.
«Сухопутный коридор запущен. Он безопасен. Там военных действий нет. Линия боевого соприкосновения отодвинута значительно на север. Гражданский и грузовой транспорт может беспрепятственно добраться из регионов центральной России в Крым через народные республики Донбасса и освобожденные области Украины. В перспективе важно запустить полноценный коридор по трассе Москва-Симферополь, которая проходит через Харьков, Днепропетровск и Запорожье. Эти города однозначно должны быть освобождены», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, трасса Москва-Симферополь является прямым транспортным коридором, связывающим столицу России и столицу ее субъекта Республики Крым.
«Важно, чтобы эти города были связаны напрямую транспортным коридором, как это было раньше», — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.