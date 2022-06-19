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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц назвал ошибочной политику Меркель по отношению к России в области энергоресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высоко оценил политику мирного сосуществования с Россией, которую проводила его предшественница Ангела Меркель. Вместе с тем господин Шольц подверг критике один момент в политике госпожи Меркель. По его словам, Германия стала слишком энергозависимой от России.

Источник: Reuters

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — заявил Олаф Шольц в интервью DPA (цитата по Die Welt).

«Но в экономической политике Германии было ошибкой то, что мы слишком сконцентрировали наши энергопоставки на России, не построив необходимой инфраструктуры, чтобы мы могли быстро изменить курс, если случится самое худшее», — сказал он. По словам канцлера, теперь Германия должна быстро наверстать упущенное.

7 июня Ангела Меркель дала интервью впервые после ухода с поста канцлера. В нем она решительно раскритиковала политику Москвы, но заверила: она не жалеет о том, что поддерживала активные контакты с российским руководством. Кроме того, по словам бывшего канцлера, ее неодобрение вступления Украины в НАТО в условиях «внутриполитического раскола» в Киеве в 2008 году было правильным решением.

Анастасия Ларина

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