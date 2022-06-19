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14:09 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны заявили об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Ракеты «Калибр» ударили по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожив более 50 генералов и офицеров вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования “Калибр” в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что в момент удара там проходило совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

В результате «уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск “Каховка”, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», утверждает Минобороны.

Помимо этого за последние 24 часа ракеты «Калибр» ударили по заводу в Николаеве, где находились десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных западными странами за последние 10 дней.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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