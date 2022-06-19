Лавров: США не смогут поставками оружия Киеву принудить Россию к соблюдению их правил

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. США не смогут своими поставками вооружений на Украину лишить Россию права на собственный голос в международных делах и принудить ее соблюдать правила, изобретенные Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье.
Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, чего добиваются США, направляя дополнительные партии вооружений на Украину, министр указал, что эти цели в Вашингтоне декларировались уже давно.
«Добиваются того, о чем они объявили уже давно, что Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США. Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — подчеркнул Лавров.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что накачивание Киева американским оружием — это «дорога к прямой военной конфронтации» между крупнейшими ядерными державами, чреватой «непредсказуемыми последствиями».