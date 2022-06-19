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15:06 (мск), источник: ТАСС

Рада поддержала запрет на русскую музыку и ввоз книг из России и Белоруссии

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламентарии также поддержали запрет русской музыки в украинских медиа и общественных местах.

Источник: Reuters

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории Украины книг и издательской продукции из РФ и Белоруссии. Об этом в воскресенье сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ», Белоруссии, а также с неподконтрольных Украине территорий, написал он.

По словам Железняка, парламентарии также поддержали запрет русской музыки в общественных местах и в украинских медиа.

Законопроект о запрете на произведения авторства граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из РФ, Белоруссии и неподконтрольных Украине территорий зарегистрировали в Верховной раде 14 июня.

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