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15:35 (мск), источник: Газета.Ру

Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал заместителя председателя Совета безопасности, бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bild.

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — заявил дипломат, выступая на Международном симпозиуме морских держав.

Медведев с начала военной операции России на Украине не раз делал резкие заявления, касающиеся внешней политики. Например, он говорил, что сомневается в последующем существовании Украины на карте мира.

Также экс-президент писал, что «добрые дядьки и тетки из ЕС» готовят жителей Украины «умереть за европейскую перспективу».

Кроме того, он утверждал, что ненавидит Запад и считает иностранных политиков «ублюдками и выродками», обещая, что будет делать все, «чтобы они исчезли».

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