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00:33 (мск), источник: © РИА Новости

Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал рост русофобии на Украине и выступил против переименования улицы Пушкина в городе. Об этом он заявил в интервью газете New York Times.

Источник: © РИА Новости

«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — отметил он.

Градоначальник, как пишет издание, находится под давлением желающих переименовать улицу Пушкина рядом с мэрией, но сам Труханов уточнил, что не поддержал бы эту инициативу.

В начале недели мэр города объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией, в частности речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он добавил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

На Украине в мае 2015 года приняли целый пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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