Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому»

«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — отметил он.
В начале недели мэр города объявил о планах переименовать те улицы в Одессе, чьи названия связаны с Россией, в частности речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он добавил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
На Украине в мае 2015 года приняли целый пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.